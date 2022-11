L'art nouveau. Féérie éphémère de la Belle Epoque

Aucune autre mode, architecturale et décorative, que celle de l'art nouveau n'a fait l'objet d'une telle profusion de publications, de documentaires, d'expositions, de circuits touristiques au coeur des villes qui abritent ses trésors les plus fameux, quitte à en élargir le patrimoine pour la bonne cause. Aucune n'a connu un destin aussi cruel, encensée un jour, vilipendée le lendemain, entraînant ses artistes dans un long purgatoire dont ils ne sont sortis que récemment. A l'engouement des débuts, aussi éphémère que superficiel, a succédé un nouvel attrait qui ne l'est sans doute pas moins. A quoi bon, dès lors, ajouter un ouvrage à la pile ? Sinon en tentant d'aborder ce vaste sujet sous un angle inusité et original. Cet essai n'est ni une encyclopédie de l'art nouveau répertoriant ses protagonistes, ni un livre d'histoire de l'art le décrivant par ses formes, ses détails ou la symbolique de son ornementation. Il tente de cerner ses conditions d'émergence, son contexte socio-économique, les idéaux portés par ses protagonistes - architectes et artisans à l'expression singulière - sa nature profonde et sa portée dans l'histoire de l'architecture. Et cela par le biais d'un récit vivant, illustré de ses réalisations les plus fameuses dans quelques villes européennes avec une attention particulière pour le territoire belge et bruxellois.