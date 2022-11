Cet ouvrage est une célébration de la petite robe noire, l'uniforme le plus durable et le plus chic de la mode. Il rend hommage aux créateurs, aux femmes et, bien sûr, aux robes. Créée par Coco Chanel et rendue célèbre par Audrey Hepburn, la petite robe noire a redéfini la façon dont les femmes s'habillent et reste l'une des pièces les plus élégantes et polyvalentes de toute garde-robe. Superbement illustré par Megan Hess, cet ouvrage est le cadeau idéal pour tous les amoureux de la mode.