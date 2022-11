Manzana et Patxaran. Sale temps pour l'aviron

Après s'être moqués du Biarritz Olympique qui voulait jouer à Lille, les Bayonnais pleurent à chaudes larmes leur cher Aviron, à court de trésorerie, vient d'être racheté par "Gavetasmala" , un fond de pension guatémaltèque. Les nouveaux dirigeants décident de faire jouer l'équipe à... Mulhouse, haut-lieu rugbystique bien connu. Tandis que Patxaran et Manzana partent dans le Haut-Rhin pour enquêter, les événements bizarres se multiplient à Bayonne. Manifestations quotidiennes pour que le maire Jean-René Etchepagaille démissionne, évasion de la prison des deux dangereux récidivistes Alexandre Picratès de la Vinasse et Hubert Vindemess et surtout mystérieuse disparition du directeur de "La Semaine du Pays basque" . Décidément, rien ne va plus entre Nive et Adour et une fois de plus tout le monde attend que le policier bayonnais et son acolyte biarrot fassent des miracles.