Super-Stagiaire. Super Équipe , T1

Des parents super héros, un stage inespéré qui en plus lui permet de travailler avec son crush... qu'est-ce qui pourrait bien arriver de plus palpitant ? Ah oui : découvrir que l'entreprise qui l'a engagée est dirigée par des super méchants et qu'un sombre secret menace le monde... Bienvenue à Andover... où les superpouvoirs sont monnaie courante, mais les stages compliqués. Vous n'avez qu'à demander à cette lycéenne ordinaire, Jessica Tran. Elle a beau faire partie d'une famille héroïque, Jess s'est résignée à une vie sans pouvoirs et ne cherche qu'à enjoliver son dossier pour la fac lorsqu'elle tombe sur le stage (payé) de ses rêves... Le seul problème, c'est que l'employeur s'avère être le méchant le plus détestable de la ville. Mais il faut voir les choses du bon côté : elle se retrouve à travailler avec Abby, celle pour qui elle craque depuis longtemps, qui cache elle aussi un secret, selon Jess. Et il y a cette attirance naissante pour l'autre stagiaire, M, qui semble ne jamais se trouver au même endroit qu'Abby. Mais ce qui commence comme une façon amusante de contrarier ses superhéros de parents se révèle soudain extrêmement dangereux lorsqu'elle découvre quelque chose qui dépasse largement les héros et les méchants. #SuperHéros #Romance #Trans #Bi #PoC #YoungAdult