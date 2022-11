Animal Man Tome 2

Buddy Baker, alias Animal Man, est parvenu tant bien que mal à lier sa carrière de super-héros à sa vie de famille, mais il n'arrive pas à s'enlever de l'esprit que des forces plus puissantes sont à l'oeuvre dans l'univers. Lorsqu'une tragédie le frappe de plein fouet et le sépare de tout ce qu'il a jamais aimé, Buddy est forcé de s'engager dans une quête existentielle et tenter de comprendre s'il est bien le maître de son propre destin, ou juste un pantin à la merci des desseins tordus d'un autre.