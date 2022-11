Écrits sur Ferdinand Hodler. Édition établie et commentée par Anne-Sophie Poirot

Willy Russ-Young (1877-1956), héritier de la chocolaterie Suchard à Neuchâtel, découvre l'oeuvre de Ferdinand Hodler (1853-1918) en 1896. C'est pour lui une véritable révélation. Il n'aura dès lors de cesse de rassembler une immense collection afin de créer sa propre "Galerie Hodler" . A partir de 1911, et à l'occasion de la commande de son portrait à Hodler, s'ouvre une nouvelle période durant laquelle Russ passe progressivement du statut de collectionneur dévoué à celui d'ami proche du peintre. L'admiration sans borne qu'il porte à l'artiste transparaît sur chacune des pages de ses Souvenirs sur Ferdinand Hodler, publiés par Russ en 1945, mais aujourd'hui difficiles d'accès. Réunis dans le présent ouvrage, ces souvenirs charmants, d'une surprenante vivacité, ainsi que des extraits à la dimension plus intime tirés du journal de Willy Russ, permettent d'entrer au plus près de la relation amicale qui unissait l'artiste à son collectionneur.