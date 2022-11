Molly. Coeurs fanés, T3

Apprendre à se connaître, être soi-même et s'aimer. A la veille de son dix-huitième anniversaire, Molly Stammer se sent plus perdue que jamais. Son quotidien est sur le point de changer du tout au tout. Entre la fin du lycée, son départ imminent pour l'université et ses amis qui prennent leur propre envol, elle a l'impression que tout ce qu'elle a toujours connu est en train de lui filer entre les doigts. C'est également le moment que choisissent de vieux démons pour refaire surface, plus ravageurs et destructeurs que jamais, remettant tout en question. Alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour combattre en silence ce mal qui la ronge chaque jour un peu plus, Molly va croiser la route de Zoe Spring, qui ne va pas hésiter à lui tendre la main. Mais l'été n'est pas éternel et Molly va devoir prendre des décisions qui pourraient changer sa vie à jamais... #FriendsToLovers #TCA #identité #PremierAmour