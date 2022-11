Sur le fil. Création textile des femmes afghanes

Le projet de la maison de couture ZARIF DESIGN, créée par Zolaykha Sherzad à Kaboul en 2005, contribue à faire revivre des savoir-faire et des compétences du peuple afghan, menacés de disparition alors qu'ils constituent une véritable culture technique et artistique. Créations textiles, collections photographiques du Musée national des arts asiatiques de Guimet, court métrage d'Atiq Rahimi et photographies contemporaines, se faisant écho, en témoignent avec sobriété et élégance.