Petites histoires de la vie ordinaire. Nouvelles

Cette quarantaine d'histoires vraies se déroulent dans différents lieux, à des âges variés, mais elles émanent toujours de la vie ordinaire des uns ou des autres. Très disparates, elles concernent aussi bien des souvenirs d'enfance ou des aventures d'ancêtres que des péripéties de la vie d'aujourd'hui. Elles relatent parfois des faits divers ayant une résonance étrange ou des incidents du monde du travail. Certaines sont pleines d'humour, d'autres émouvantes, ou tragiques. Chacun de vous peut dans sa vie être en présence de ce type d'évènements, sans parfois s'en rendre compte. Tout est dans le regard que chacun porte sur les autres et sur les évènements. Jacqueline Maslowski, par ses expériences professionnelles multiples et par ses lieux de vie : Lille, Grenoble, Paris et Varsovie, offre une richesse et une diversité inédite dans les histoires vécues par elle-même, ses proches, ou celles dont elle a été témoin tout au long de sa vie. Elle apporte ici une image des différentes situations qui concernent tous les âges de la vie et peut-être vos proches ou vos voisins. L'essentiel est le sens que vous leur donnerez.