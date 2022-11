La première partie aborde les thématiques générales du métier de danseur : les missions, les compétences requises, les différents cursus scolaires, le salaire, les reconversions possibles. Puis, une immersion plus spécifique à la profession est proposée pour expliquer le quotidien du danseur avant une représentation et les différentes formes de danse. En deuxième partie du livre, une bande dessinée présente deux danseurs, leur parcours et leurs expériences. Zélie, danseuse classique de formation et devenue enseignante, explique les différentes techniques pour exploiter chaque partie du corps. Quant à Anatole, danseur contemporain, il raconte les spécificités de l'exercice de son métier et comment il envisage sa nouvelle carrière de chorégraphe. Enfin, par un principe de double page ludique, la troisième partie crée une passerelle avec l'école (mathématiques, technologie, histoire, sciences de la vie et de la terre) au travers de l'histoire du break dance, du principe de capture numérique des mouvements ou encore de l'explication du centre de gravité.