La véritable obéissance dans l’Église. Un guide de discernement pour temps difficiles

Le pape Benoît XVI a affirmé la croissance et la validité perpétuelle de la messe latine traditionnelle, insistant sur le fait que "que les générations précédentes considéraient comme sacré reste sacré et grand pour nous aussi, et ne peut tout à coup être totalement interdit ou même considéré comme nuisible" . Cependant, avec la sortie en 2021 de Traditionis Custodes, son successeur a déclaré exactement le contraire, envoyant des ondes de choc à travers l'Eglise en appelant à la restriction et à la suppression éventuelle de sa plus belle et vénérable forme de culte - et celle qui connaît la croissance la plus dramatique et la plus passionnée. Que doit faire un catholique consciencieux ? Dans ce livre charnière, le Dr Peter Kwasniewski propose un traité essentiel sur la question de lobéissance dans lEglise, doù elle vient et comment elle doit être comprise et vécue de manière appropriée et prudente.