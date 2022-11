Un livre sur l'oeuvre du peintre irlandais James Mackeown qui habite et travaille en Bretagne. Il peint son amour pour la mer et sa famille dans des scènes de son quotidien. Les peintures sont, dans l'ouvrage, divisées par thèmes chers à l'artiste : les fenêtres, la météo, la mer, les paysages. La mer, les ports et les scènes du quotidien sont bien représentés avec des tons doux azurés, où la lumière suit les heures de la journée. En regardant ses toiles, il nous semble entendre rire des enfants, le cri des mouettes, le goût de la brioche au goûter, les conversations dans les cafés et derrière les rideaux d'une fenêtre. 2. 11. 0. 0