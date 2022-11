Mon Lapin Quotidien n°23

Après Lapin, puis Mon Lapin, Mon Lapin Quotidien constitue depuis 2017 une expérience éditoriale encore jamais tentée au sein de L'Association : un vrai journal qui ouvre grand ses pages à la création contemporaine, où la poésie côtoie l'essai, le dessin, le strip et le billet d'humeur au sein de pages labyrinthiques et foisonnantes. Parmi les collaborateur. ice. s réccurent. e. s du journal, l'on compte notamment : David B, Laetitia Bianchi, Jochen Gerner, Hervé Le Tellier, Charles Pennequin, Jackie Berroyer, Clémentine Mélois, Mrzyk et Moriceau ou encore Aurélie William Levaux. Avec Quentin Faucompré à la rédaction en chef et Rocco à la maquette.