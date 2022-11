La première partie aborde les thématiques générales du métier de journaliste : les missions, les compétences requises, les différents cursus scolaires, le salaire, les différents statuts. Puis, une immersion plus spécifique à la profession est proposée pour expliquer le déroulement d'une interview à la radio et les étapes de la fabrication d'un quotidien. En deuxième partie du livre, une bande dessinée présente deux journalistes, leur parcours et leurs expériences. Bruno, journaliste d'investigation, explique le fonctionnement des fakes news. Quant à Frédérique, ancienne sportive de haut niveau, elle raconte ses souvenirs de commentatrice en direct d'un grand tournoi de tennis. Enfin, par un principe de double page ludique, la troisième partie crée une passerelle avec l'école (physique, technologie, histoire, mathématiques) au travers du fonctionnement de l'intelligence artificielle, de la propagation des ondes et l'avènement de notre calendrier actuel.