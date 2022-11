La première partie aborde les thématiques générales du métier de chef cuisinier : les missions, les compétences requises, les différents cursus scolaires, le salaire, l'obtention des étoiles. Puis, une immersion plus spécifique à la profession est proposée pour expliquer le quotidien du chef dans un grand établissement mais aussi dans un petit restaurant. En deuxième partie du livre, une bande dessinée présente deux chefs cuisiniers, leur parcours et leurs expériences. Elise, engagée en matière d'écologie, retrace le circuit des matières premières, de l'achat auprès des fournisseurs jusqu'à l'assiette servie au client. Quant à Oscar, cuisinier créatif, il propose les clefs de la réussite d'un menu adapté aux spécificités d'un restaurant. Enfin, par un principe de double page ludique, la troisième partie crée une passerelle avec l'école (histoire, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre) au travers des matériaux utilisés pour la cuisson des aliments, le principe de la cuisine moléculaire ou encore les aliments dangereux.