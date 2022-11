Seraph of the end - Glenn Ichinose, La catastrophe de ses 16 ans Tome 12

Le jour de Noël et de l'Apocalypse. Glenn vient d'annoncer au monde qu'il se rangeait du côté de Mahiru. Ce qui signifie concrètement qu'il va trahir l'ordre des Démons impériaux. C'est le début d'une marche de la mort interminable. Glenn et ses amis vont devoir tuer, tuer et tuer encore. Alors qu'une ultime confrontation avant l'Apocalypse les attend...