Les lèves décousues. Récit

A l'ère où les frontières entre le privé et le collectif, entre l'intime et le public s'abolissent, Thelma tisse une histoire qui déambule à la lisière du roman et du témoignage, un récit qui entremêle sphères privée et professionnelle. Elle découd les genres tout en brodant un ouvrage poétique qui plonge au cur de sa chair et de son sang. Elle trace un parcours de femme, pétri de mémoires puissantes, d'ombres denses et d'aspirations intimes à s'en libérer. Elle ébauche une recherche tant personnelle qu'universelle de place et de sens, qui s'inscrit à la genèse de son histoire et la mènera vers la découverte de sa voie. Un récit qui questionne abruptement nos systèmes institutionnels de soins, nos rapports au corps et à la santé. Un chemin féminin singulier, tour à tour sombre et lumineux, qui nous interroge sur le poids de nos origines comme sur le monde de la naissance et la place des femmes dans nos sociétés.