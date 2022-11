Stephen King. Edition

Depuis l'enfance jusqu'à nos jours, l'incroyable épopée de l'un des plus grands auteurs de notre époque : Stephen King. Le Maître du Maine, l'expert de l'horreur et du nouveau gothique américain est raconté à travers une biographie de fan écrite par Justine Niogret(La série "Chien du Heaume) illustrée par vingt auteurs de bandes dessinées élevés au culte de King. Analysant ses traumas, suivant ses combats contre l'addiction, pour finalement parvenir au succès et à l'influence culturelle qui rayonne sur le cinéma et la télévision, Stephen King est un écrivain hors du commun, devenu une icône de la Pop Culture.