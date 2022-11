Sous la glycine, l'ombre de ses yeux

Après l'épreuve qu'elle a traversée et qui a failli l'anéantir, Astrid tente de se reconstruire. Mais les décisions qu'elle a prises ont eu des conséquences, sur elles et sur ses proches, et elles lui semblent irrémédiables. Peut-elle reprendre goût à la vie après avoir été tant dévastée ? Veut-elle vraiment se l'autoriser ? Et si c'était trahir ce qu'elle essaie de préserver... Le chemin de la résilience peut être long et douloureux, mais il est nécessaire. Et s'il commençait par là, dans le regard sous la glycine ?