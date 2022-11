La meute est composée de 5 chiens semblables et inséparables jusqu'au jour où l'une d'entre eux, Marie-Sophie, disparaît. Désespéré, le reste de la meute part à sa recherche et chacun se remémore les bons moments passés avec elle... Soudain, Marie-Sophie réapparaît accompagnée d'une troupe de petits chiens de toutes tailles et toutes les couleurs qu'elle a sauvé de la noyade. La meute s'agrandit donc, elle devient diverse et dépareillée mais elle reste la meute.