L'EPOQUE DU MILIEU DES ANNEES 1940 AU DEBUT DES ANNEES 1970 est pour le mobilier et la décoration intérieure l'une des plus prolifiques, novatrices et passionnantes. Optimisme de l'après-guerre, formes nouvelles de logement, innovations dans les méthodes de fabrication et l'emploi des matériaux : tout concourt au dynamisme de la création pour la maison. Du fauteuil à la chaise longue, en passant par le meuble de rangement et la table de chevet, cet ouvrage complet et richement illustré offre un vaste panorama du mobilier moderne de cette période, réunissant des centaines de meubles réalisés par des créateurs et des créatrices du monde entier, célèbres ou méconnus. Tous les collectionneurs et amateurs de ce design intemporel trouveront en Icônes du mobilier moderne un ouvrage de référence.