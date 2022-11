LE VILLAGE AUX MILLE TRÉSORS. 3 an(s)

Le village aux mille trésors est un village paisible où la vie et le temps s'écoulent au rythme de la nature et des saisons. Mais deux affreux bandits avides et cupides débarquent et réclament les trésors cachés du village avec véhemence ! Abasourdis, les villageois ne comprennent pas... si ce n'est que ces bandits ne sont pas des tendres. Vite ! Il faut trouver une solution pour se débarrasser d'eux ! Un très beau conte au pays du soleil levant.