Babioles en chaleur (provisoire)

Cet ouvrage est le second opus de Nelly Maurel publié par solo ma non troppo et réitère le même projet, reprenant là où le premier livre s'était arrêté : à partir d'une pioche effectuée dans ses carnets - cette fois de la période allant de 2015 à 2022, embrasser une tranche de vie de l'artiste, débordante d'énergie et d'un humour féroce.