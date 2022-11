Alien. La Xénographie

Nous sommes toutes et tous des enfants d'Alien. Créature mythique du cinéma, le xénomorphe préféré des amoureux et amoureuses de science fiction ne cesse de revenir sur nos écrans. Dirigé par Nicolas Martin et Simon Riaux, cette Xénographie se propose d'explorer toutes ses facettes, de ses débuts au cinéma à ses dernières incarnations. Composé de spécalistes, le sommaire vous emmènera à la rencontre du monstre le plus cauchemardesque de l'espace...