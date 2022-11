Maestra Evarista et son orchestre

Les lecteurs de tout âge prendront plaisir à déplier, comme un accordéon, ce magnifique livre-objet. Chacune des pages dévoile un animal tantôt espiègle, tantôt discret, mais toujours vibrant d'émotion. Maestra Evarista est une directrice d'orchestre à la recherche de musiciens. Traînant un lourd chariot rempli d'instruments, la petite lézarde compte bien aller jusqu'au bout de sa quête. A tour de rôle, huit artistes féminines à deux ou à quatre pattes pigent dans son chariot leur instrument de prédilection et font devant Maestra Evarista une prestation. A mesure que son orchestre prend forme, Maestra Evarista avance d'un pas assuré, le cÅur léger. Lorsque tout le monde travaille ensemble et joue sa partition, de grands rêves peuvent se réaliser. Au fil de ce récit poétique, le lecteur verra se former sous ses yeux un tableau panoramique et harmonique haut en couleur. Un code QR est inclus pour accéder à l'enregistrement de la narration du conte et à la musique.