Les aventures de Buck Danny "Classic" Tome 9 : Le vol du rapier

1951, en pleine guerre froide. Un avion de transport, emportant un général américain et quarante techniciens nucléaires, se pose en mer au large de l'Irlande suite à un incident. Mais quand les sauvetages arrivent sur le lieu de l'amerrissage, ils ne trouvent aucun canot, ni même un seul corps... La mission de Buck Danny et de ses amis sera donc de les retrouver au plus vite. Car dans le contexte géopolitique actuel, impossible de laisser entre de mauvaises mains des dépositaires du savoir atomique ! Pour l'aider dans sa périlleuse mission, Buck pourra compter sur un appareil expérimental capable de voler en très haute altitude à trois fois la vitesse du son : le Rapier... Un nouveau Buck DannyClassic inspiré d'un fait historique véridique, afin de faire s'envoler encore mieux votre imaginaire !