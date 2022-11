Le Fil de Gramsci. Politique et philosophie de la praxis

Antonio Gramsci est l'un des plus grands philosophes du xxe siècle, pourtant sa pensée demeure méconnue : en France, l'évocation allusive de ses Cahiers de prison et la reprise sauvage du concept d'hégémonie constituent l'essentiel de sa réception. C'est là tout l'intérêt des travaux d'André Tosel - spécialiste incontesté du philosophe italien - que de rendre justice à l'oeuvre de "ce célèbre inconnu" . La philosophie de la praxis élaborée par Gramsci constitue le fil rouge de cet ouvrage . Fondée sur le rejet de la séparation entre théorie et la pratique, elle structure la pensée politique gramscienne. Elle conduit le dirigeant italien à proposer une théorie de l'Etat radicalement nouvelle, où la société civile est envisagée comme l'espace de la lutte pour l'hégémonie. Formulée en opposition au marxisme soviétique, cette conception élargie de l'Etat ouvre la voie à la formulation d'une stratégie révolutionnaire nouvelle. La conquête de l'hégémonie supposant de coaliser des forces sociales hétérogènes, le parti, "Prince moderne" , se voit conféré un rôle inédit : celui d'agréger un bloc historique à même de mener une guerre de position contre la classe dominante. Du rôle des intellectuels à la place du jacobinisme dans les processus révolutionnaires, des pans entiers de la pensée marxiste s'en trouvent actualisés. Cet ouvrage d'André Tosel est incontournable pour qui souhaite s'approprier les armes théoriques que nous a léguées Antonio Gramsci.