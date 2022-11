Neuilly-sur-Marne 1850-1950 Art Nouveau Art Déco

Argumentaire : ­­­Magie des bords de Marne : une rivière ondoyante, un port fluvial convivial, une promenade pittoresque, une écluse recherchée par les peintres, un paisible canal, une guinguette indémodable, un parc d'une stupéfiante beauté, paradis des hiboux, des marais, des hérons cendrés et des mouettes rieuses... Le XIX ? siècle voit un illustre général d'Empire reposer dans un mastaba égyptien et deux domaines, Ville-Evrard et Maison Blanche, entreprendre une mue hospitalière spectaculaire, tandis qu'est édifiée une usine moderne aux vastes bassins filtrants qui distribue l'eau potable dans l'Est de la région parisienne. L'urbanisation se poursuit autour du village originel, des hôpitaux et de la gare au XX ? siècle, et la ville multiplie les lotissements, construit un ensemble HBM salué par la critique et se constelle de maisons aux accents Art Nouveau et Art Déco. Le livre s'inscrit dans la collection "Grand Paris" dédiée à l'Art Nouveau et à l'Art Déco à Paris et dans les villes de la région parisienne. Les auteurs : Maurice Culot est architecte et urbaniste. Charlotte Mus est historienne de l'architecture. Hélène Caroux est chercheuse au Service du patrimoine, département de la Seine-Saint-Denis. Antoine Furio est chercheur au Service du patrimoine, département de la Seine-Saint-Denis. Benoît Pouvreau est chercheur au Service du patrimoine, département de la Seine-Saint-Denis. Marie-Françoise Laborde est architecte. Jean-Michel Leniaud est historien de l'architecture.