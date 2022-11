Impact. Dix histoires de violences policières

Ils se nomment Antoine, Lola, Jean, Patrice, Yann, Vanessa, Gwendal, Casti, Joan et Jérémy. Ils et elles sont réunis dans cet ouvrage sous l'oeil du photographe Rudy Burbant. Dix victimes de violences policières survenues lors d'opérations de "maintien de l'ordre" , dix femmes et hommes qui participaient à des manifestations pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, pour alerter sur le réchauffement climatique ou tout simplement réunis aux abords d'un stade de foot ou pour participer à la fête de la Musique. IMPACT, c'est le récit photographique et les témoignages de vies qui basculent, de combats pour se reconstruire et d'inlassables luttes pour faire reconnaître les préjudices qu'ils ont subis. L'ouvrage présente leurs portraits, et prend le temps de saisir ce qui se joue dans leurs vies, à travers leurs regards qui nous font face, leurs stigmates, puis la découverte de leurs récits.