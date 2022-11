Donna Eleonora, issue de l'aristocratie, mais complètement ruinée, survit a? Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien est fou d'amour pour elle, mais empêtré? dans ses contradictions, n'arrive pas a? lui avouer ses sentiments. Autour d'elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables : un avocat véreux et une assemblée de nobles oisifs et malveillants dont Donna Eleonora va devenir malgré? elle, un trophée a? conquérir. La mort de son époux exile? et l'intervention d'un riche marchand vont faire in extremis, pencher la balance en sa faveur. La création de Le Chevalier et la Dame a eu lieu le 6 octobre 2022 à la Maison/Nevers dans une mise en scène de Jean-Luc Revol avec Chloé Berthier, Olivier Breitman, Cécile Camp, Jean-Marie Cornille, Frédéric Chevaux, Antoine Cholet, Aurélien Houver, Ariane Pirie, Jean-Luc Revol, Vincent Talon et Sophie Tellier.