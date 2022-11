L'esprit de l'eau

Dans ce conte philosophique, le poète chilien Rafael Rubio propose un voyage en écologie où les protagonistes sont des légumes qui, d'une certaine manière, nous représentent. Le but de ce voyage est de redécouvrir l'élément vital qui donne la vie. Les légumes sont confrontés à différents obstacles et lorsqu'ils pensent avoir trouvé, un plus grand défi apparaît. L'eau qu'ils recherchent, l'eau qui donne vraiment la vie, n'est pas seulement une manifestation physique, c'est plutôt une énergie qui vit à l'intérieur de nous dans notre cÅur et si nous l'écoutons et respectons ce qu'elle dit par nos bonnes actions, la vie, la fertilité et l'abondance jailliront à un niveau plus profond.