Amours silenciées . Repenser la révolution romantique depuis les marges

Si la "révolution de l'amour" relancée par de nombreuses figures féministes en France a été vitale pour certaines femmes, d'autres ont été mises de côté. Les femmes racisées, les pauvres, les banlieusardes, les handicapées, les mères célibataires... Pour toutes celles qui sont prises entre de multiples systèmes oppressifs, réinventer l'amour devient un luxe. Dans cet essai, Christelle Murhula, féministe et journaliste indépendante, décortique le discours existant, les normes hétéro-romantiques et l'inégal accès à l'amour des femmes selon leurs origines ethniques, géographiques et sociales. Un livre qui souhaite remettre au centre de la conversation les silenciées de cette "réinvention" .