My Jewish Bakery. Babka, hallah, bagel et autres merveilles de la cuisine juive. 65 recettes de boulangerie et pâtisserie ashkénazes, séfarades et israéliennes

BABKA, HALLAH, BAGEL... bienvenue dans le monde savoureux et chaleureux de la boulangerie et pâtisserie juives ! Après nous avoir initiés à la magie du shabbat avec Shabbat dinners, Vanessa nous invite dans sa Jewish Bakery dans laquelle les incontournables borekas, pitas et bretzels côtoient les délicieux sfenges, soufganiot et hamantashen et se mêlent aux surprenants pampushky et pirojkis. POUR LES FETES OU POUR TOUS LES JOURS , les 65 recettes ashkénazes, séfarades et israéliennes viennent de tous les horizons et s'adaptent à toutes les occasions, enrichies de conseils de chefs et cuisinières hors pairs. Vous pourrez ainsi goûter les Galettes à l'anis de Perla Servan-Schreiber, Le fameux cheesecake de Florence Kahn, les Chaussons aux myrtilles de Catherine Kluger ou encore l'Invisible aux pommes et miel de la talentueuse cheffe pâtissière Noa Katz. LES PHOTOS DE REPORTAGE A TEL AVIV accompagnent ce voyage des papilles pour vous faire revivre des souvenirs d'enfance, des moments complices en famille et goûter à la diversité des tables juives. Ne reste plus qu'à mettre la main à la pâte !