Chloé. Défilés

La première anthologie des collections Chloé depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui à travers les photographies des défilés. Fondée en 1952 par Gaby Aghion, Chloé est à l'origine d'un nouveau concept, celui d'un prêt-à-porter de luxe axé sur l'aisance et la féminité et proposant à la Parisienne moderne un style tout en élégance et liberté. En 1964, Gaby Aghion repère et engage le jeune Karl Lagerfeld, qui travaillera pour la maison pendant plus de vingt ans et accédera grâce à ses collections à la renommée internationale. Fraîchement sorties de leur école de mode, Stella McCartney et Phoebe Philo lui succèderont et seront elles-mêmes suivies d'une série de créatrices innovantes. Née en Uruguay et grande pionnière des pratiques environnementales, la créatrice Gabriela Hearst est aujourd'hui à la tête de la maison. Cet ouvrage, publié à l'occasion du 70e anniversaire de Chloé, est accompagné d'une préface de Suzy Menkes et de textes de Lou Stoppard. Avec plus de 1 000 photographies emblématiques, ce trésor d'inspirations est une référence indispensable pour les professionnels de la mode et les admirateurs de Chloé. Dans la collection "Défilés" : Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Versace, Vivienne Westwood.