Sur la plage, Oliver trouve une belle pierre qui ressemble à un pingouin. Il joue au cirque dans le sable et dit que le pingouin est le maître de manège. Sous des angles différents, la pierre peut également faire penser à un phoque, ou à un requin. Un peu comme Oliver qui, sous certains angles, peut se révéler un enfant différent de ce que l'on croit. Ecrit par Anne Sofie Allermann et brillamment illustré par Anna Margrethe Kjaergaard, "Une belle pierre" est un album estival qui raconte une journée à la plage en famille, tout en abordant la question de l'identité sexuelle. C'est une histoire qui traite de la vérité vue différemment selon le point de vue sous lequel on se place. Et de la découverte de différentes facettes de soi-même, pas toujours compréhensibles pour les autres. Et enfin du courage nécessaire pour défendre qui l'on est vraiment. Anna Margrethe Kjaergaard est notamment connue pour ses illustrations de l'album "Et Soudain" , écrit par Rebecca BACH-LAURITSEN, édité par Format en printemps 2022.