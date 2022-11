Lou-Wenn Tome 1 : La découverte

Louwenn, quinze ans, a vécu des événements qui l'ont tourmentée : du harcèlement. Qualifiée de sorcière à cause de ses cheveux roux et de sa peau très blanche, elle est insultée et isolée des autres. la noirceur de la vie l'envahit. Pleine de colère et de tristesse, elle se fabrique une carapace et change de comportement, de look et de prénom : Lou. Sa mère, qui va bientôt donner naissance à un enfant, l'envoie en Bretagne à Kêr bord ar bed, où vivent ses grands-mères dans une vieille maison loin du monde et de sa vie connectée. Lou découvre alors des histoires étranges sur Kêr bord ar bed avec Maël, un garçon de deux ans de plus qu'elle, passionné de légendes bretonnes. Elle va surtout apprendre l'existence d'une malédiction qui poursuivrait sa famille depuis des générations...