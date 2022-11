Plein phare sur les balbuzards

Comme chaque année Léon emmène Elaïa, Jonas et Merlin à la mer. Les enfants sont passionnés d'oiseaux et sont ravis de retrouver leur mobil-home proche de l'estuaire. Pourtant cette année, le ciel leur paraît étonnamment silencieux. En se promenant sur la plage de la Grande Baie, ils découvrent des oiseaux sans vie. Une jeune femme les interpelle. C'est Philomène, étudiante en ornithologie. Elle leur raconte que cet "incident" se répète mystérieusement depuis plusieurs semaines. Ensemble ils vont mener l'enquête. Après moult observations, menaces et frayeurs, ils parviennent à découvrir qu'une boîte de nuit utilise des lumières trop fortes et mal adaptées. Elles éblouissent les oiseaux qui n'arrivent plus à s'orienter et finissent par se cogner dans les bâtiments. Après l'organisation d'une manifestation et des négociations avec le maire, la commune décide d'être plus vigilante et pourquoi pas de tenter d'obtenir le label "Villes et villages étoilés" .