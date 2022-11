Diamétralement opposés, mais amoureux

Nemoto est un employé de bureau mystérieux et passionné de culture otaku, qui se retrouve confronté à un de ses collègues, Irino. Très sociable et avenant, Irino est son parfait opposé, ce qui rend leur relation plutôt tumultueuse ! Nemoto menait jusque-là une double vie à travers ses jeux vidéo pour adulte, loin de la réalité déprimante de son quotidien. Mais un jour, alors qu'Irino se moquait de lui parce qu'il n'avait pas d'amis, Nemoto, sous le coup de la colère, décide de lui mentir en disant qu'il a une petite amie... Préoccupé par l'expression stupéfaite d'Irino à cette révélation, Nemoto finit par s'assoupir pendant ses heures de travail supplémentaires et se retrouve seul, à la merci d'Irino...