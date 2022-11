Une Histoire des libertés associatives

Comme le Genepi récemment, les associations sont régulièrement confrontées à des restrictions, qui peuvent prendre la forme de procès baillons, de harcèlement administratif, d'attaques réputationnelles, d'entraves matérielles, etc. Ces attaques contre la liberté d'association, censément protégée en France depuis la loi de 1901, sont souvent menées à bas bruit et posent la question de la reconnaissance et du respect par les autorités publiques de la liberté d'action et de critique des associations. Afin d'appréhender précisément le phénomène, Jean-Baptiste Jobard remonte plus d'un siècle en arrière, au moment d'ébullition citoyenne que constitue la Révolution française, l'histoire de l'action associative débutant de manière singulière par son interdiction pure et simple en 1791. Il décrit les changements opérés à travers le temps dans la manière de considérer le monde associatif afin d'expliquer les variations du niveau contrôle et d'entrave de sa liberté d'action.