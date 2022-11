Deep sea aquarium Magmell - Tome 8

Progressant dans son apprentissage du métier de soigneur, Kôtarô témoigne de son talent pour comprendre le comportement des gens ainsi que celui des créatures marines. Que ce soit avec les visiteurs ou avec ses collègues de travail, et notamment l'irritante Ryo, il fait preuve d'observation et d'ouverture, abordant ainsi les relations humaines avec la distance bienveillante d'un scientifique. Ses talents vont de fait être une nouvelle fois sollicités, pour percer le secret de Ryo, mais aussi pour aider un homme aveugle à découvrir les merveilles du monde marin. Kiyomi Sugishita, en plus de croquer les animaux avec précision et fascination, trouve le moyen de construire des liens intelligents avec les aspects de notre existence.