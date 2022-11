Les leçons du marketing de la tech. LOVED. Loved

Même le produit le mieux conçu au monde peut faire un flop. La raison tient souvent à une promotion défaillante. Or la première impression est décisive. Martina Lauchengco embrasse la transformation digitale et les problèmes stratégiques de la tech, monde dans lequel la politique produit et le marketing sont souvent mal maîtrisés. Après Inspired et Empowered, ses titres frères, Loved (titre original) franchit un pas supplémentaire. S'inpirant des géants de la Silicon Valley (Apple, Netflix, Microsoft et Salesforce), l'auteure nous montre le chemin d'une politique produit inspirante et innovante grâce à quatre fondamentaux faciles à retenir : ambassadeur - stratège - storyteller - évangéliste. L'auteure nous livre ici les "recettes" des marques qui ont fait leurs preuves : raconter, avant même le lancement d'un produit, une histoire que le consommateur s'approprie pour prêcher la bonne parole et "recruter" des ambassadeurs(drices) de la marque. Une douzaine de cas très variés dépeignent une réalité similaire : un marketing pensé avec l'offre, qui place le client au coeur de sa stratégie, permet d'envisager un succès stratosphérique.