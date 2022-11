Énigmes pour apprentis sorciers

A tes potions, à ton chaudron, à ton balai ! Prends ton grimoire et ta plume ensorcelée et suis-nous dans cette aventure magique pleine d'énigmes à résoudre ! - Un ouvrage grand format pour plonger dans l'univers magique et envoûtant de la sorcellerie et faire chauffer sa baguette ! - 365 mystères, trésors cachés, messages cryptés, rébus mystérieux, exercices d'observation, labyrinthes, calculs et plein d'autres défis pour mettre en pratique ses savoirs en sorcellerie - Toutes les solutions détaillées à la fin de l'ouvrage A partir de 7 ans Format 15 x 21 cm / 368 pages