Vélos, la bicyclette vintage dans tous ses états

Depuis son invention au XIXe sie`cle, le ve´lo est partout et il en existe pour tous les usages et tous les types de terrains. Principal moyen de transport dans un grand nombre de pays du monde, sa conception simple a permis aux fabricants de proposer tout au long des a^ges de re´inventer ce ve´hicule rudimentaire et pratique. Aujourd'hui ce moyen de déplacement revient en force. Ve´los de route, Fixies de ville et mountain bike des champs, bicyclettes vintages, BMX et VTT de cross, ve´los de course, il en existe des dizaines de versions et des milliers de mode`les diffe´rents. Ce livre très grand public parle aussi des marques comme Peugeot, Gitane, Gazelle ou Look, elles sont légion. Cet ouvrage très illustré présente des ve´los de tous types, de tous a^ges et de toutes e´poques produits en France et a` l'e´tranger.