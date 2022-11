"Je ne pense pas à Une Présence idéale comme un livre qui parle de la mort. Je voulais écrire un livre qui parle de la vie : de la vie professionnelle et personnelle d'un groupe de soignants". Eduardo Berti C'est d'une résidence "littéraire-médicale" dans le service des soins palliatifs du CHU de Rouen qu'Eduardo Berti a tiré la matière pour ce roman choral. Aides-soignant. es, infirmières, médecins, bénévoles, brancardiers... chacun. e prend la parole et raconte : le quotidien, les soins du corps, l'accompagnement des malades en fin de vie, les moments beaux, les terribles, les familles, les annonces... C'est qu'il faut trouver cette "présence idéale" qui fait les bons soignants, plutôt que la "distance idéale" que l'on recommande trop souvent aux praticien. nes. Pour rester au plus proche des propos qui lui ont été confiés, Eduardo Berti a ressenti le besoin d'écrire ce texte directement en langue française, décrivant avec justesse des situations profondément touchantes