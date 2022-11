La Dérive des continents. Des origines au 3e millénaire

Une plongée au coeur de la dérive des continents et de l'histoire de notre planète. Ce livre grand format remarquablement illustré retrace l'histoire de la formation des continents, des origines de la Terre jusqu'à nos jours. Toutes les périodes significatives de l'échelle des temps géologiques y sont abordées. Cette histoire de la tectonique des plaques est articulée avec celle du développement de la vie, allant de son extraordinaire émergence à la diversité du vivant que nous connaissons aujourd'hui, en passant par les phases d'extinction d'espèces animales ou végétales. De nombreuses cartes permettent de visualiser les grandes étapes de la dérive des continents. Elles viennent compléter un texte précis et dense, qui s'appuie sur les découvertes scientifiques les plus récentes.