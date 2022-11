Rosa Bonheur. peintre et amie des animaux

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur Dans son château de By-Thomery, en lisière de la forêt de Fontainebleau, la peintre Rosa Bonheur vit entourée d'animaux et en compagnie d'une amie chère, Anna Klumpke. Un jour, sentant la fin de sa vie arriver, l'artiste demande à Anna d'écrire sa biographie. Ainsi débute le récit de sa vie. De son enfance heureuse mais difficile auprès de sa mère à la fortune, bien des obstacles se sont élevés sur le chemin de cette femme désireuse de se faire un nom dans un monde masculin. Sa persévérance et son talent ont fini par lui ouvrir les portes des plus grandes collections et à lui valoir les honneurs. Grande artiste, esprit libre et indépendant, elle s'est aussi assigné deux missions : démontrer l'égalité entre femmes et hommes et faire reconnaître l'égalité entre humains et animaux. Deux sujets qui trouvent aujourd'hui une résonnance particulière.