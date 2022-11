Ecrits sur l'art

On pourrait dire d'Eugène Carrière (1849-1906) qu'il fut l'homme de son temps et qu'il est par là même, incontestablement, du nôtre. Ami des sculpteurs Rodin et Bourdelle, il fut aussi le proche des plus grands écrivains d'alors, dont il exécuta de fameux portraits : Verlaine, Mallarmé, Daudet... Il lui fallut encore se consacrer à l'enseignement en ouvrant en 1890 l'académie Carrière. Henri Matisse et André Derain, entre autres, y seront ses élèves. Et comme artiste peintre, qui peut encore prétendre ne pas connaître ses toiles étonnantes, comme faites de vague et de pudeur, où dominent des clairs-obscurs aux nuances brunes et grises, où formes et contours semblent tendre au fantomatique et l'évanouissement au profit de l'essence même de la présence ? Enfin, bien sûr, comme s'il pouvait s'agir ici d'une évidence, Eugène Carrière n'a pas manqué non plus d'écrire : sur Rodin, Gauguin, Isadora Duncan, sur l'art antique et sur ses propres conceptions de l'art et de son enseignement. Réunis ici, ces textes ne manqueront donc pas de mettre en lumière cet autre aspect de l'existence et de la création d'Eugène Carrière.