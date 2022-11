La Vieille Fille & le Viking - Tome 2 La mécanique des Tropiques. La mécanique des Tropiques

Pour le plus grand plaisir de Mathilde, Faraldr et ses amis sont invités à l'Exposition Universelle de Paris. De galas en conférences, le Viking est reçu en grande pompe partout où il passe. Accompagnés d'Armand, Joséphine et de sa soeur Liberté, Mathilde et Faraldr enquêtent sur Caramuru : un conquistador du XVe siècle. Persuadés qu'il s'agit d'un imposteur, ils se voient aider par Lefèvre pour découvrir la vérité à son sujet. Mais l'enlèvement de Faraldr et Liberté bouleverse leurs plans et les oblige à partir pour le Brésil où les deux prisonniers auraient été emmenés dans le but de recréer la brèche ouverte l'an passé...