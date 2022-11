Dîners et poésies. Tome 1

Bruno de Renty s'exprime comme peu le font avec ce patrimoine précieux qu'est la langue française et en a séduit plus d'une avec ses textes : portrait de femmes, poésies, textes historiques, problèmes de société, la vie en général... Il jongle admirablement avec les alexandrins et les mots cinglants comme des couperets, légers comme des plumes. Doté d'une sensibilité exacerbée, il passe de l'humour à la dérision avec une facilité déconcertante ! Ses récits, sa prose ou quelques poésies romantiques lui ont valu de voir créer une page spéciale pour ses écrits sur divers sites sociaux.