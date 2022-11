Héros de Plutarque. Les grandes figures de la Corse: histoire, mémoires et récits.

Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet scientifique et de valorisation "Paoli-Napoléon" , consacré à ces deux figures de l'histoire, ainsi qu'à la Révolution de Corse. Les communications ici présentées ont été prononcées à l'occasion de séminaires et colloques internationaux. Elles relèvent de différentes disciplines académiques, permettant de mieux cerner la période et les personnages étudiés (histoire, droit, littérature, science politique...), mais sont également orientées dans une perspective de valorisation-développement. La première partie du livre en atteste, le rôle de l'expérience corse dans l'histoire des XVIIIe et XIXe siècles européens et dans celle des idées politiques mérite d'être considérablement réévalué. En particulier, l'influence de l'aventure intellectuelle et institutionnelle paolienne sur l'action publique de Napoléon Bonaparte s'impose comme une évidence, alors que, longtemps, le rapport de l'empereur à la Corse était, dans l'historiographie traditionnelle, réduit à un lieu de naissance et à quelques développements de nature anecdotique. La seconde partie de l'ouvrage relève du développement culturel et économique. Les experts qui ont participé aux travaux ont dit leur confiance dans les potentialités de ce projet. Peu de pays bénéficient de leviers aussi puissants que ceux dont dispose la Corse : Paoli, un homme considérable du siècle des Lumières ; Napoléon, dont la force propulsive ne s'est jamais atténuée, et ce à l'échelle planétaire... Il s'agit ici de valoriser les mythes et de les revisiter par la littérature, le cinéma, l'art pictural... Cet imaginaire, allié à la connaissance historique, représente sans conteste une richesse pour la Corse.